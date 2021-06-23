شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: أتمنى تقديم أفلام تحمل رسائل وقيمة مهمة فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة إلهام شاهين إنها سعيدة بحصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول"، وذلك فى حفل توزيع جوائز كتاب ونقاد السينما الذي أقيم داخل ساحة الهناجر في الأوبرا، مضيفة أنها سعيدة أيضاً بفوز فيلم "حظر تجول" بأكثر من جائزة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن كل فريق العمل بذلوا مجهودا كبيرا من أجل خروجه بهذا الشكل.

وأشارت إلهام شاهين، بعد تسلمها الجائزة فى الحفل، إلى أنها تتمنى تقديم أفلام في السينما تحمل رسائل وقيمة مهمة، لأنها عشقها الأول والأخير.



الفنانة الهام شاهين

وأقامت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، اليوم الأربعاء، حفل توزيع جوائز لسينما المصرية بمسرح الساحة بدار الأوبرا أمام مسرح الهناجر، وتضمن الحفل استعراضا من فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية، وحضر الحفل كل من النجمة إلهام شاهين وخالد الصاوي وخالد زكي ومحمد حفظي وعفاف شعيب وطارق عبدالعزيز وحمدي الوزير ومحمود الليثى، وأمير رمسيس وفيصل ندا والامير اباظة.