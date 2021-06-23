شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم إلهام شاهين وخالد الصاوى وخالد زكى بحفل كتاب ونقاد السينما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، اليوم الأربعاء، حفل توزيع جوائز مسابقة الكاتب مصطفى محرم للسينما المصرية بمسرح الساحة بدار الأوبرا أمام مسرح الهناجر، وتضمن الحفل استعراضا من فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية.

وحضر الحفل كل من النجمة إلهام شاهين وخالد الصاوي وخالد زكي ومحمد حفظي وعفاف شعيب وطارق عبدالعزيز وحمدي الوزير، ومحمود الليثى والمخرج أمير رمسيس والكاتب فيصل ندا والناقد الأمير أباظة.



حفل توزيع جوائز كتاب ونقاد السينما

كما كرمت الجمعية اسم الكاتب الكبير مصطفى محرم، وعددا من رواد السينما المصرية هم الفنانون عفاف شعيب، وخالد زكي، وسوسن بدر، والكاتب السينمائي فيصل ندا، والمخرج السينمائي أحمد فؤاد درويش، والمخرج هاني لاشين، والكاتب السينمائي ناصر عبد الرحمن، والناقد السينمائي مجدي الطيب، والإعلامي إمام عمر.

أما الجوائز فحصد فيلم رأس السنة جائزة أفضل فيلم، وحصد المخرج عماد البهات جائزة لحنة التحكيم الخاصة عن فيلم صندوق الدنيا، وفاز أمير رمسيس بجائزة أفضل مخرج وسيناريو عن فيلم حظر تجول، ونال الفنان خالد الصاوي جائزة أفضل ممثل عن فيلم صندوق الدنيا، وذهبت جائزة أفضل ممثلة للفنانة إلهام شاهين عن فيلم حظر تجول، وذهبت جائزتا التميز لكل من رانيا يوسف عن فيلم صندوق الدنيا، وأحمد مالك عن فيلم رأس السنة.

وذهبت جائزة أحسن تصوير إلى مدير التصوير سامح سليم عن فيلم صاحب المقام، وأفضل موسيقى إلى أمير جادو عن فيلم صندوق الدنيا، وأفضل مونتاج للمونتير علي خيري عن فيلم رأس السنة، وأفضل ديكور إلى رامي دراج وبسنت الهواري عن فيلم صاحب المقام، وأفضل وجه صاعد إلى محمود الليثي عن فيلم حظر تجول، يشار إلى أن المسابقة يديرها الناقد السينمائي محمد يوسف الشريف عضو مجلس إدارة الجمعية.