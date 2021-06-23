شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تشجع فتاة كفيفة غنت "لسه فيه أمل": أخدت منك طاقة حلوة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شجعت النجمة شيرين عبد الوهاب فتاة كفيفة غنت أغنيتها "لسه فيه أمل"، وسط حالة من إعجاب جمهورها لصوتها الرائع وقدرتها على التغلب على إعاقتها.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها بموقع تويتر، فيديو للفتاة الكفيفة وعلقت قائلة: "أنا بحبك صدقيني أنت الأمل وآية من آيات جمال الله في الأرض، ربنا يحميكي، أخدت منك طاقة حلوة أوى محستهاش بقالي كتير، ربنا يسعدك ويفرحك... ويا رب نتقابل".









يشار إلى أن النجمة شيرين عبد الوهاب غنت "لسه فيه أمل" ضمن 6 أغنيات ضمن مسلسل طريقى الذى عرض في 2015، وكان المسلسل تدور قصته حول رحلة فتاة تعيش فى إحدى القرى الريفية ووالدها من أعيان البلد، وتسكن فى سرايا وسط الفلاحين وتعانى باستمرار من القهر والتعرض للظلم الدائم من أفراد أسرتها داخل المنزل بسبب عشقها للغناء، حيث تقوم والدتها بعقابها كلما تغنى داخل المنزل بحبسها فى غرفة الفئران، لأن تقاليد عائلتها وبلدها لا تسمح بذلك.

يذكر أن أحداث المسلسل تقترب من حياة شيرين الشخصية مع بعض الفروق، التى وضعها مؤلف العمل حتى لا يعتقد الجمهور أنها معاناتها الشخصية، حيث جعل نشأتها فى القرى بدلا من أحد الأحياء الشعبية فى القاهرة.