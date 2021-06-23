"أستاذي وأبي".. مي فخري تنعى المخرج أحمد المهدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة المعتزلة مي فخري، المخرج أحمد المهدي الذي رحل عن عالمنا، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وكتبت فخري، عبر حسابها على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأستاذ أحمد المهدي، أستاذي وأبي وأخي وصديقي المحترم طيب القلب الخلوق، يعجز الكلام عن وصف جمال روحك وقلبك".

وأضافت: "عزائي الوحيد على فراقك هو أنك بقيت بين يدي ربك وهو الرحيم الغفور..اللهم أنس وحدته وثبته عند السؤال وأفتح له باب من أبواب الجنة، ليرى مكانه فيها وأجمعنا به في جنتك يا رب العالمين".

وكان المنتج صفي الدين محمود، كشف عن وفاة المخرج أحمد المهدي، صباح الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وقال صفي، في تصريح خاص لموقع "الخليج 365": "المخرج أحمد المهدي قضى فترة بالمستشفى ، قبل وفاته".

المخرج الراحل قام بإخراج عدة أعمال، منها "مسلسليكو" فوازير للفنان محمد هنيدى عام 2013، و"بحر النجوم" عام 2008 الذي شارك فيه هيفاء وهبي، ووائل كفوري، وكارول سماحة، و رويدا المحروقى وأحمد الشريف، ومسلسلات "عروس البحر" عام 2012، ومسلسل "الجراج" عام 2006.

بدأ "المهدي" مشواره الفني عام 1997، وأخرج عدد من الأغانى المصورة لعدد من الفنانين أبرزهم: أنغام، شيرين عبدالوهاب، وائل كفورى، حسين الجسمي، أيمن الأعتر، ذكرى، أمل حجازي.