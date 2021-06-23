صور| تكريم إلهام شاهين والصاوي في حفل توزيع جوائز مسابقة مصطفى محرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أقامت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، اليوم الأربعاء، حفل توزيع جوائز مسابقة الكاتب مصطفى محرم للسينما المصرية بمسرح الساحة بدار الأوبرا المصرية أمام مسرح الهناجر.

وتضمن الحفل، استعراضًا من فرقة "كنعان" للثقافة والفنون الفلسطينية، وحضر الحفل كل من إلهام شاهين وخالد الصاوي وخالد زكي ومحمد حفظي وعفاف شعيب وطارق عبدالعزيز وحمدي الوزير، ومحمود الليثي والمخرج أمير رمسيس والكاتب فيصل ندا والناقد الأمير أباظة.

كما كرمت الجمعية اسم الكاتب الكبير مصطفى محرم، وعددا من رواد السينما المصرية هم الفنانون عفاف شعيب، وخالد زكي، وسوسن بدر، والكاتب السينمائي فيصل ندا، والمخرج السينمائي أحمد فؤاد درويش، والمخرج هاني لاشين، والكاتب السينمائي ناصر عبد الرحمن، والناقد السينمائي مجدي الطيب، والإعلامي إمام عمر.

أما الجوائز، فحصد فيلم "رأس السنة" جائزة أفضل فيلم، وحصد المخرج عماد البهات على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلم "صندوق الدنيا".

وفاز المخرج أمير رمسيس بجائزة أفضل مخرج وسيناريو عن فيلم "حظر تجول"، ونال الفنان خالد الصاوي جائزة أفضل ممثل عن فيلم "صندوق الدنيا"، وذهبت جائزة أفضل ممثلة للفنانة إلهام شاهين عن فيلم "حظر تجول"، وذهبت جائزتا التميز لكل من رانيا يوسف عن فيلم "صندوق الدنيا"، وأحمد مالك عن فيلم "رأس السنة".

وذهبت جائزة أحسن تصوير إلى مدير التصوير سامح سليم عن فيلم "صاحب المقام"، وأفضل موسيقى إلى أمير جادو عن فيلم "صندوق الدنيا"، وأفضل مونتاج للمونتير علي خيري عن فيلم "رأس السنة"، وأفضل ديكور إلى رامي دراج وبسنت الهواري عن فيلم "صاحب المقام"، وأفضل وجه صاعد إلى محمود الليثي عن فيلم "حظر تجول".