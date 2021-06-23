عضو"المهن التمثيلية" يكشف لمصراوي تطورات حالة فاطمة كشري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنانة فاطمة كشري.

وقال مكرم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "فاطمة زي الفل دلوقتي، وصحتها بقت كويسة الحمد لله، واتعالجت على حساب النقابة ورئاسة الجمهورية".

وصرحت "فاطمة "منذ أيام ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز": " فنانين كتير اتصلوا بيا ووقفوا جنبي، منهم نهال عنبر ومديرة أعمال الفنان أحمد مكي جاتلي من أول يوم لبيتي، وبعدها ساعدني الفنان أحمد مكي بتركيب تكييف من أجل التهوية، والفنان محمد هنيدي وأحمد السقا وكاملة أبوذكري ومنة شلبي تواصلوا معايا".

وكشفت أنها تتواجد في مستشفى الشفاء بالتجمع الخامس، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير الرعاية الصحية لها، بالتنسيق مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنانة نهال عنبر.

وكانت فاطمة كشري، قالت في تصريحات سابقة لمصراوي، إنها مرت منذ فترة بأزمة صحية، استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات، وتبين وقتها حاجتها لإجراء تدخل جراحي.

وتحدث نجلها لـ"الخليج 365"، مؤكدًا أنها باتت أفضل بعد إجراء عملية "فتاق"، مشيرًا أنها شاركت في السباق الرمضاني المنقضي 2021، بمسلسل "ضل راجل" بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة نرمين الفقي والفنانة نور.