حورية فرغلي تهنئ منتخب الشباب لتأهله لربع نهائي كأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة حورية فرغلي، على تهنئة المنتخب الوطني للشباب بعد تأهله لربع نهائي كأس العرب على حساب المنتخب الجزائري.

ونشرت حورية، صورة من احتفال لاعبي المنتخب، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك لمنتخبنا الفوز على منتخب الجزائر، وتأهله لدور الـ 8 في كأس العرب للشباب".

وتأهل المنتخب الوطني للشباب إلى ربع نهائي كأس العرب تحت 20 عامًا التي تقام حاليًا في مصر، بعد فوزه على الجزائر بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن حورية فرغلي، أعلنت مؤخرا عن تعاقدها رسميًا على مسلسل "أيام وبنعيشها"، حيث نشرت صورًا لها أثناء توقيع عقد العمل، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت: "توقيع عقد مسلسل (أيام وبنعيشها).. انتظروني قريبًا".