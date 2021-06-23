حسناء الحريري تنشر فيديو لـ”مؤسسة نوح”: هدفها إحداث تغيير مستدام في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:23 مساءً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 23 - يونيو - 2021 10:51 مساءً

نشرت حسناء أبو سبعة الحريري زوجة رجل الأعمال الشيخ بهاء رفيق الحريري إعلاناً ترويجياً عبر حسابها على “إنستغرام” لـ”مؤسسة نوح”، كاشفة أنّها “منظمة لبنانية غير ربحية هدفها إحداث تغيير مستدام في لبنان من خلال مبادرات إستراتيجية سريعة الاستجابة وطويلة الأمد”.

وأشارت إلى أنّ “عمل المؤسسة يتمحور حول تمكين قدرات الشعب اللبناني من خلال المشاريع الحضرية والريفية”.