شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى محمد على: مينفعش الفنان يعيش فى فقاعة ويعزل نفسه عن الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سلوى محمد على، فى لقاء خاص لتلفزيون الخليج 365 مع الزميل على الكشوطى على هامش حضورها مهرجان الاسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة:" بتعمد أروح السوق اشترى كل حاجة واتعامل طول الوقت مع الناس لأن معظم الممثلين بيقعدوا في فقاعة ويعزلون أنفسهم عن الناس وده بيبعد الفنان عن أهم مصادر إبداعه أنا عن عمد بروح السوق بركب المواصلات وبروح لأهلى في الحارة اللى سكنين فيها، وزمان كان اسمها حارة دلوقتها اسمها عشوائيات وهى موجودة في كل مكان في العالم وفى أكتر من فنان تشكيلى شافوا جمال فيها ورسموها خصوصا في أمريكا الجنوبية"

أقيم، أمس الثلاثاء، حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، فى دورته الـ22 والذى بدأ بالسلام الجمهورى، وحضر الحفل كل من اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما نيابة عن الدكتورة إيناس عبد الدايم، الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان، السيناريست محمد الباسوسى رئيس المركز القومى للسينما، اللواء مجدى العنانى السكرتير العام للمحافظة، نيافة الأنبا دانيال لطفى مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية، اللواء وائل حمزة رئيس مجلس ومدينة الإسماعيلية.

وأعلن المهرجان عن فوز فيلم فرصة اخيرة إخراج عمر صدقي بجائزة سمير سيف بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، فيما فاز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي بمسابقة الطلبة فيلم 20 جنيه في الشهر إخراج حسن ابو دومة.