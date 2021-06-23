شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة مغنية الأوبرا العالمية فرح الديبانى على مسرح النافورة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي لأول مرة حفلا للميتزوسوبرانو المصرية العالمية فرح الديباني والذى يقام تحت عنوان (رحلة البحر المتوسط) بمصاحبة أوركسترا les cordes croisées ويضم مجموعة من العازفين المصريين والفرنسيين وذلك في الثامنة مساء غدا الخميس 24 يونيو علي مسرح النافورة.

يتضمن البرنامج مختارات متفردة من أشهر الأعمال الغنائية العربية لعظماء المطربين منهم اسمهان، فيروز، داليدا بالإضافة إلي مقتطفات من أشهر الأوبرات الفرنسية والإسبانية التى أعاد توزيعها الموسيقار أحمد الموجي وإخراج موسيقي مصطفي فهمي .

فرح الديباني أول فتاة مصرية وعربية تغني في أوبرا باريس و نالت العديد من الجوائز العالمية منها جائزة مؤسسة فاجنر بعد اختيارها كأفضل موهبة اوبرالية شابة من قبل مجلة عالم الأوبرا في ألمانيا ، جائزة حسن كامي وتم تكريمها من قبل اوبرا باريس عام 2019 بالإضافة إلي تكريمها بمؤتمر الشباب.