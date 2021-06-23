شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين ساخرا من نفسه بصورة من لعبة إلكترونية بنفس القميص.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر الفنان الكوميدى أحمد أمين، من نفسه على طريقته الخاصة، بنشر صورة له وهو يرتدى قميص "مشجر" وبجوارها صورة لشخصية داخل لعبة إلكترونية ترتدى نفس الألوان الملابس، ويحمل في يده سكينة ضخمة.

وكتب أمين على الصورتين، "من الصعب جدا إنك تصدق النظرة البريئة لأى إنسان وهو لابس قميص بالمنظر ده"، ليستقبل عدد كبير من التعليقات والإعجابات خلال وقت قصير من نشر الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

ويستعد أمين لمشاركة النجم أكرم حسنى، لتكرار تجربة المسرح مرة أخرى بعد مسرحيته "عطل فنى" والتى تحمل اسم "لما الرجاله تفك" من تأليف جورج عزمى، واخراج خالد جلال، ومقرر البدء في البروفات الأيام المقبلة واختيار باقى فريق العمل، وتحديد موعد العرض في السعودية.

ويعد هذا العمل الفنى هو التعاون الثانى لأكرم حسنى وأحمد أمين وذلك بعدما قدما سويًا مسلسل الوصية في شهر رمضان 2018، وشارك في بطولته ريم مصطفى وبيومي فؤاد وخالد كمال وعارفة عبد الرسول وأحمد حلاوة ومحمد جمعة وعدد من ضيوف الشرف وكان من تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي وإخراج خالد الحلفاوي.