شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه "مش أنا" مع نجوم الفن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم تامر حسنى، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "مش أنا" مساء أمس الثلاثاء، بأحد المولات الكبرى بأكتوبر، وسط حضور عائلته وعلى رأسهم والدته وشقيقه المنتج حسام حسنى وزوجته، إضافة إلى مخرجة الفيلم سارة وفيق، وعدد من الأصدقاء والفنانين الذين حضروا لتهنئة صناع الفيلم على طرحه.



تامر حسنى ومصطفى قمر

ومن أبرز الفنانين الذين حرصوا على حضور العرض الخاص لتقديم التهنئة لنجم الجيل، مصطفى قمر، على ربيع، حمدى الميرغنى، محمد عبد الرحمن "توتا"، سامو زين، محمد ثروت، أمير صلاح الدين، إلهام عبد البديع، تامر فرج وزوجته، الإعلامية بسمة وهبة المخرج أحمد صقر الفنان أحمد ثابت، المنتج هانى محروس، الموزع توما، والكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع.

فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم اياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.



حسام شقيق تامر حسنى ووالدته



حمدى الميرغنى



سامو زين



المنتج أمير محروس



الفنان تامر فرج وزوجته



المخرج احمد صقر والمخرجة سارة وفيق والفنان احمد ثابت



تامر حسنى ومحمد ثروت



تامر حسنى وبسمة وهبة