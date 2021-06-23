شكرا لقرائتكم خبر عن عرض رياضى كوميدى بين كيفين هارت وسنوب دوج على NBC.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير أجنبية عن تعاون جديد بين النجم العالمى كيفين هارت والرابر العالمى سنوب دوج، فى تقديم عرض رياضى بشكل كوميدى على طريقتهما الخاصة، يذاع عبر NBCUniversal Upfronts.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة deadline، فإن الثنائي الشهيرة هارت ودوج، سيعملان سوياً على تقديم عرض رياضي كوميدي على NBCUniversal Upfronts، يتضمن تعليقات ساخرة من الألعاب الرياضية في الأوليمبياد، ووصفت الصحيفة العمل الجديد على أنه الدليل الكوميدى لأولمبياد طوكيو.

العرض الجديد سيكون من إنتاج Hart’s LOL Studios، وسيعمل بول باولوسكى كمنتج تنفيذى، إلى جانب المنتجين التنفيذيين هارت، وجيف كلاناجان، وكانديس ويلسون شيرى.



كيفين هارت وسنوب دوج

وعلى جانب آخر شارك النجم ويل سميث، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو ترويجي لحقلة برنامج redtabletalk، التي يظهر فيها أمام النجم العالمي كيفين هارت، ليتحدثان عن عيد الأب العالمي الذي يوافق غدًا، حيث يجلس الثنائي أمام بعضهما البعض، ويوجهان بعض الأسئلة حول الاحتفال بعيد الأب.

ونشر سميث، مقطع الفيديو منذ قليل عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ضمن حملة الترويج الخاصة بالحلقة، قبل ساعات من بثها حصرياً تزامناً مع عيد الأب العالمي المقرر له غداً، كما ضم الفيديو بعض اللقطات الاجتماعية للنجم العالمي كيفين هارت مع عائلته.