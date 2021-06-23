شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل مخرج الغلابة .. ماذا قال بشير الديك وسعيد الشيمى عن عاطف الطيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاطف الطيب أحد أعظم المخرجين السينمائيين الذين أنجبتهم ‏مصرعلى مرالتاريخ السينمائى، ورغم وفاته المبكرة، وأعماله ‏السينمائية التى لم تتخط الـ 29 فيلما سواء مخرجا أو مساعد ‏مخرج، إلا أنه استطاع أن يضع بصمة واضحة، وأن يفرض ‏أسلوبه فى مدرسة السينما الواقعية مع كل من محمد خان وخيرى ‏بشارة‎.‎

عمل عاطف الطيب – الذى تمر اليوم ذكرى وفاته - مع كبار نجوم السينما فى ذلك الوقت وعلى رأسهم نور ‏الشريف وأحمد زكى ومحمود عبد العزيز ولبلبة وشيريهان ونبيلة ‏عبيد، ومن المؤلفين عمل مع وحيد حامد ومصطفى محرم وأسامة ‏أنور عكاشة وغيرهم.‏ ولقب بمخرج الغلابة، إذ استطاع أن يترك بصمة كبيرة فى وجدان ‏المصريين، تلك الأعمال التى تعد علامة من علامات السينما ‏المصرية ، ويكمن تميزه فى استطاعته طرق باب الغلابة من خلال ‏الأعمال التى قدمها ومناقشته لقضايا واقعية بكل بساطة استطاع ‏من خلالها أن يحظى على تعاطف المتفرج وأن يجعله يبكى دون ‏فلسفة.‏

وعن طبيعة تعاونهما معًا في أعمالهما، أشار بشير الديك في تصريحات تليفزيونية، أنه كان لا يتدخل في كتابة سيناريو الأفلام التي جمعتهما معًا، واصفًا إياه بـ “توأم روحه”، مشيرًا إلى أنهما كانا يفكران في نفس الشيء في نفس التوقيت، موضحًا أن هذا “التماهي الروحي والثقافي”، هو ما جعلهما يتعاونان معًا في 7 أفلام مختلفة، منهم: “سواق الأتوبيس” أول أفلامه الناجحة عام 1982، بعد فيلم “الغيرة القاتلة” الذي لم يحقق النجاح المرجو وقتذاك، وآخر أفلامه “جبر الخواطر”، الذي عُرض عام 1998.

برزت الواقعية الحديثة في سينما عاطف الطيب نتيجة للاهتمام بالديكور وزوايا الكاميرا وحجم اللقطات المستخدمة لتصوير انفعالات الشخصيات، وعاونه في التعبير السينمائي بشكل جيد، المصور السينمائي الشهير سعيد شيمي، الذي جمعته أعمال سينمائية هامة مع “الطيب” إلى جانب ذكريات إنسانية كثيرة معه.

بدأت علاقة “شيمي” بـ “عاطف الطيب” خلال فترة الدراسة في معهد السينما، وامتدت بعد ذلك إلى أن عملا معًا فى 8 أفلام متميزة ومختلفة، وبحسب ما روى “شيمي” في تصريحات سابقة، أوضح أنه تفاجأ بمهارات “الطيب” الإخراجية بعد تعاونهما الأول في فيلم “الغيرة القاتلة”، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع أحد له بذلك أثناء فترة الدراسة.

ونتيجة لعلاقتهما الخاصة، قرر "شيمي" توثيق أسرار أعمالهما الفنية وكواليس التصوير، في كتاب “أفلامي مع عاطف الطيب”، الذي نُشر لأول مرة بواسطة الهيئة العامة لقصور الثقافة.