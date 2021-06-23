صور.. نجوم الفن مع تامر حسني في العرض الخاص لفيلم "مش أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أُقيم مساء أمس الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم"مش أنا" للفنان تامر حسني، بأحد المولات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

واحتفل تامر، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد وسط حضور عائلته، والدته وشقيقه المنتج حسام حسني وزوجته.

وحرص عدد من الفنانين على حضور العرض الخاص للفيلم، بينهم المخرجة سارة وفيق، مصطفى قمر، ساموزين، علي ربيع، حمدي الميرغني، أوس أوس، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد ثروت، أمير صلاح الدين، تامر فرج وزوجته، الإعلامية بسمة وهبة، المخرج أحمد صقر، المنتج هاني محروس، الموزع توما.

فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، وغيرهم من الفنانين.