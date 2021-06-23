اختراق "واتس آب" رانيا يوسف.. والفنانة تُحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة رانيا يوسف، عن اختراق أحد الأشخاص لحسابها على واتس آب، محذرة الأصدقاء من التعامل مع رقم الهاتف المحمول الخاص بها.

وكتبت رانيا، عبر ستوري حسابها على إنستجرام: "لكل أصدقائي اللي معاهم رقمي، تم اختراق الواتس آب الخاص بي، ومحدش يتعامل نهائيًا مع أي محادثة أو طلبات عبر الرقم".

وكانت رانيا يوسف، بدأت مؤخرا تصوير دورها في الجزء الرابع بمسلسل "الآنسة فرح".

المسلسل بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبدالرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز وجيلان علاء، وهو من إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.