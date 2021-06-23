عبير صبري تنشر صورا من كواليس فيلم "ليلة العيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر

نشرت الفنانة عبير صبري صورًا من كواليس فيلم "ليلة العيد"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "صبري" في الصور برفقة فريق العمل، وعلقت :" فيلم ليلة العيد ..المخرج الكبير سامح عبد العزيز والمنتج أستاذ أحمد السبكي، المؤلف أحمد عبد الله، والملكة يسرا، أستاذة سميحة أيوب، سيد رجب ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، هنادي مهنا، أحمد خالدصالح، يسرا اللوزي ونجوم كتير".

وكانت أخر أعمال صبري مسلسل "موسى" بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم،من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبدالغفور، سيد ورجب، عبير صبري ، هنادي مهنا، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبدالرسول، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.