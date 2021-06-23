تشييع جنازة المخرج أحمد المهدي من مسجد الحصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شيع جثمان المخرج أحمد المهدي، منذ قليل، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر بعد أداء صلاة الجنازة عليه، ليتم التوجه به لمدافن العائلة .

وحضر الجنازة كل من المخرج عثمان أبو لبن والمخرج أسامة أبو زيد، وعماد الغول رئيس قناة الأهلي، والمنتج هشام سليمان والمنتج هاني أسامة، ومدير التصوير وائل درويش.

جدير بالذكر أن المخرج أحمد المهدي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

ويعد" المهدي "، واحدا من أبرز مخرجي الإعلانات والبرامج والكليبات، حيث أخرج العديد من الكليبات لكبار النجوم منهم محمد منير وأنغام وهيفاء وهبي ووائل كفوري وكارول سماحة وغيرهم.