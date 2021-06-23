مع اقتراب عرضها.. كريم نور يكشف عن أول بوسترات "كوكو شانيل" لشريهان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف المصور كريم نور عن أحدث بوسترات المسرحية الاستعراضية "كوكو شانيل"، التي تقوم ببطولتها الفنانة شريهان، والمقرر عرضها عبر منصة "شاهد vip" .

كريم نشر البوستر عبر صفحته في موقع فيسبوك، وذلك مع اقتراب موعد عرضها.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة السعودية للترفيه، قد أعلن عن عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء بعد غياب عدة سنوات على الشاشة عبر منصة "شاهد vip" برعاية هيئة الترفيه.

ونشر آل الشيخ، فيديو شريهان عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ترقبوا ‏عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء بعد غياب سنين، في عمل مميز على منصة شاهد برعاية هيئة الترفيه".

مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، تصوير كريم نور، إنتاج العدل جروب، ويشارك مع شريهان في بطولتها أيمن القيسوني، وإنجى وجدان، وعماد إسماعيل، وتقدم بها 9 استعراضات غنائية، وضع ألحانها الملحن إيهاب عبدالواحد.