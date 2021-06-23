هاني رمزي يعلن موعد عرض مسرحيته الجديدة "أبو العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان هاني رمزي عن موعد عرض مسرحيته الجديدة "أبو العربي".

ونشر هاني رمزي صورة له من كواليس المسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام" وعلق عليها: "وحشتوني.. أبو العربي راجع يوم 1 يوليو على مسرح طيبة مول مدينة نصر".

مسرحية "أبو العربي" من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، وبطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم .