أيتن عامر تحتفل بوصول حسابها على إنستجرام 11 مليون متابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة أيتن عامر بوصول حسابها الرسمي على "إنستجرام"، 11 مليون متابع.

ونشرت أيتن صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" شكرا على كل الحب و الدعم اللي بحسه وسطكوا ويا رب أفضل دايماً عند حسن ظنكوا، وعشان أنا فعلا بستفيد من رأيكوا بستنى نصايحكوا ليا ورأيكوا فى أى حاجة بقدمها، بحبكوا أوي".

ومن ناحية أخرى عُرض للفنانة أيتن عامر في السباق الرمضاني الماضي 2021، مسلسل "كوفيد 25"، بطولة كل من يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي، من تأليف إنجي علاء.