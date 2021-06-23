شاهد.. ظاهرة “عناكب نهاية العالم” تثير الرعب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

أثارت صور لعناكب أطلق عليها “عناكب نهاية العالم” الرعب بدولة أستراليا، بعد تعرضها لفيضانات ورياح شديدة خلال الأيام الماضية.

“عناكب نهاية العالم”، وصف أطلقه الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انتشار شباك عناكب وهي تغطي مساحات واسعة في أستراليا، بعد أن تعرضت لأمطار غزيرة وفيضانات.

لصور انتشرت بشكل كبير لخيوط عناكب وهي تغطي مساحات كبيرة في ولاية فكتوريا الأسترالية، حيث غطى اللون الأبيض كل شيء في المكان تقريبا.

وبالرغم من أن الظاهرة مخيفة، إلا أنه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها، وتعرف باسم “الانتفاخ” أو “الطيران بالخيوط”، إذ تطلق العناكب خيوطا حريرية تتعلق بها في الرياح أو الأماكن المرتفعة، لتسمح لها بالانتقال بعيدا، خاصة عن المواقع المنخفضة، حال تعرضها للأمطار أو الفيضانات.

وكانت ولاية فيكتوريا الأسترالية قد تعرضت لأمطار غزيرة ورياح عاتية الأسبوع الماضي، مما أجبر آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم.

وتعد ولاية فكتوريا من المناطق التي تضررت بشدة خلال الفيضانات التي تعرضت لها ، ولا يزال من المحتمل أن تشهد المنطقة هطول أمطار غزيرة أخرى هذا الأسبوع.