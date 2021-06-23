كتب امير فتحي في الأربعاء 23 يونيو 2021 07:04 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” أمل حجازي ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر أعربت من خلالها عن غضبها الشديد واستيائها من الأوضاع الصعبة التي تمر بها لبنان ومن الطبقة الحاكمة .
فكتبت أمل حجازي في تغريدتها : ” والله عجز لساني عن وصفكم إنتو شو .. شو دينكم شو بتعبدوا ؟ .. من حرقة قلب بقلكن الله لا يسامحكن ” .
وتابعت : ” ولك الناس عم بتموت بلا أدوية .. ارحموا العالم الله شو بدو يعمل فيكن كل واحد فيكن على حفة قبرو .. تفو عليكن واحد واحد وتفو على كل واحد بعدو لاحقكن ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أمل حجازي : ” انتو شو دينكم شو بتعبدوا ؟ “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.