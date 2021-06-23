أمل حجازي : ” انتو شو دينكم شو بتعبدوا ؟ “

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 يونيو 2021 07:04 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” أمل حجازي ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر أعربت من خلالها عن غضبها الشديد واستيائها من الأوضاع الصعبة التي تمر بها لبنان ومن الطبقة الحاكمة .

فكتبت أمل حجازي في تغريدتها : ” والله عجز لساني عن وصفكم إنتو شو .. شو دينكم شو بتعبدوا ؟ .. من حرقة قلب بقلكن الله لا يسامحكن ” .

وتابعت : ” ولك الناس عم بتموت بلا أدوية .. ارحموا العالم الله شو بدو يعمل فيكن كل واحد فيكن على حفة قبرو .. تفو عليكن واحد واحد وتفو على كل واحد بعدو لاحقكن ” .