نبيلة عبيد تكشف عن رأيها ب ” محمد رمضان “

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 يونيو 2021 07:04 مساءً - نشرت الفنانة ” نبيلة عبيد ” مجموعة من الصور برفقة الفنان ” محمد رمضان ” من لقائهما الذي جاء بطريق الصدفة خلال تواجدهما في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وأعربت نبيلة عبيد في تعليقها على الصور عن سعادتها بهذذا اللقاء وإعجابها بمحمد رمضان وبموهبته وأعماله الفنبية .

فكتبت قائلة : ” مع النجم الجميل محمد رمضان في دبي .. لقاء فيه كثير من الاحترام واللياقة والحاجات الجميلة يا رب الخير دايما للجميع ” .

وتابعت نبيلة عبيد : ” محمد رمضان ممثل هايل بيعجبني شغله وأفكاره وبتابع دايما أعماله الفنية .. وحشتوني ” .