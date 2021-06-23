نبيلة عبيد تكشف عن رأيها ب ” محمد رمضان “

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 يونيو 2021 07:04 مساءً - نشرت الفنانة ” نبيلة عبيد ” مجموعة من الصور برفقة الفنان ” محمد رمضان ” من لقائهما الذي جاء بطريق الصدفة خلال تواجدهما في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة .
وأعربت نبيلة عبيد في تعليقها على الصور عن سعادتها بهذذا اللقاء وإعجابها بمحمد رمضان وبموهبته وأعماله الفنبية .
فكتبت قائلة : ” مع النجم الجميل محمد رمضان في دبي .. لقاء فيه كثير من الاحترام واللياقة والحاجات الجميلة يا رب الخير دايما للجميع ” .
وتابعت نبيلة عبيد : ” محمد رمضان ممثل هايل بيعجبني شغله وأفكاره وبتابع دايما أعماله الفنية .. وحشتوني ” .
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