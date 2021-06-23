حقيقة لحية عادل إمام البيضاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت صورة للفنان عادل إمام الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، بعد تداولها بكثرة بين مستخدمي موقع "فيس بوك".

الصورة أحدثت بلبلة شديدة بين محبي الفنان المصري عادل إمام، خاصة وأن الصورة تجمع "الزعيم" كما يطلق عليه في مصر، الفنان محمد عادل إمام، ابن الفنان المصري.

وظهر عادل إمام في الصورة بلحية بيضاء مع نظارات طبية، وهو ما أضفى على إطلالته تغييرا شديدا عما اعتاد عليه الجمهور.





حقيقة ظهور عادل إمام بلحية ونظارة طبية

وانقسمت أراء محبو عادل إمام بين الإعجاب بالإطلالة وبين مشكك في صحته.

إلا أن عدداً من محبّي "الزعيم" كشفوا زيف الصورة مؤكدين أنها غير حقيقية، وأوضحوا وجود تعديلات على الصورة الأصلية بإضافة لحية بيضاء، وعرضوا الصورة التي تعود إلى حفل زفاف ابنه محمد إمام، والذي أُقيم قبل سنوات.





عادل إمام مسيرة طويلة

ويبلغ عادل إمام من العمر 81 عاماً، بدأت شهرته في سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدّى فيها دور البطولة مثل: "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب".

يُذكر أن آخر ظهور للفنان عادل إمام كان من خلال مسلسل "فلانتينو" الذي عُرض في رمضان قبل الماضي، وشاركه البطولة الفنانون: دلال عبد العزيز وداليا البحيري ورانيا محمود ياسين وحمدي الميرغني، وهو من إخراج رامي إمام.



