شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة هاريسون فورد أثناء تصوير فيلم ‘Indiana Jones 5’ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض النجم العالمي هاريسون فورد لإصابة في كتفه أثناء تصوير فيلمه الجديد" Indiana Jones 5" ، مما تطلب من الممثل التوقف عن التصوير حتى يتلقي العلاج، في غضون ذلك سيواصل المخرج جيمس مانجولد التصوير بدون فورد.

وقال متحدث باسم الشركة المنتجة في بيان "أثناء التدرب على مشهد قتال ، أصيب هاريسون فورد في كتفه..سيستمر تصوير الفيلم بينما يتم تقييم المسار المناسب للعلاج ، وسيتم إعادة تنظيم الجدول الزمني للتصوير حسب الحاجة في الأسابيع المقبلة."

وحددت الشركة المنتجة لفيلم Indiana Jones 5 الموعد النهائي لطرحه، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لبدء تصوير العمل الأسبوع المقبل، حيث تعرض الجزء الخامس من الفيلم الشهير الذى يعود به النجم هاريسون فورد للعب دوره المفضل لسلسلة من التأجيلات خلال الفترة الأخيرة بسبب وباء كورونا الذى أثر بصورة كبيرة على صناعة السينما التي بدأت تتعافى مؤخرًا.

موقع ديلى ميل بدوره كشف خلال تقرير مؤخرًا عن الموعد النهائي لطرح الفيلم في دور العرض، وذلك الـ29 من شهر يوليو من عام 2022.

هاريسون فورد

وكان كشف موقع ديلى ميل عن الصور الأولى من الفيلم المنتظر لـ هاريسون فورد، الذى يعود به لسلسلة أفلام Indiana Jones، من خلال جزء خامس، حيث كشف التقرير الأخير عن الاستعدادات النهائية لفريق العمل قبل بدء التصوير الأسبوع المقبل، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيل بسبب فيروس كورونا.

الجزء الخامس من انديانا جونز يقوم ببطولته هاريسون فورد، 78 عامًا، وسيبدأ التصوير على نفس امتداد المسار الذي استخدمه قبل بضعة أسابيع فقط توم كروز في فيلم Mission Impossible 7.

من ناحية أخرى انضم الممثل بويد هولبروك والممثلة شاونيت رينيه ويلسون إلى فريق التمثيل لفيلم Indiana Jones 5 القادم وفقًا لما ذكره موقع nme.