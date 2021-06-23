شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تشييع جثمان المخرج أحمد المهدى لمثواه الأخير من مسجد الحصرى بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع، منذ قليل، جثمان المخرج أحمد المهدى، الذى وافته المنية صباح اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض، حيث تم أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر تشييع الجثمان المخرج عثمان أبو لبن والمخرج أسامة أبو زيد، وعماد الغول رئيس قناة الأهلى، والمنتجان هشام سليمان وهانى أسامة، ومدير التصوير وائل درويش، وعدد كبير من مساعدى الإخراج الذين عملوا مع المخرج الراحل أحمد المهدى.

كان المخرج أحمد المهدى قد رحل ظهر اليوم الأربعاء عن عالمنا بعد صراع مع المرض، ويعد المهدى واحدا من أبرز مخرجى الإعلانات والبرامج والكليبات، حيث أخرج العديد من الكليبات لكبار النجوم منهم محمد منير وأنغام وهيفاء وهبى ووائل كفورى وكارول سماحة وغيرهم.