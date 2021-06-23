شكرا لقرائتكم خبر عن منال محيى الدين تقدم أولى حفلات التعاون بين الأوبرا ومكتبة الإسكندرية الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أولى فعاليات التعاون الفني بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ومكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور مصطفى الفقى تقدم عازفة الهارب العالمية منال محي الدين بمصاحبة أوركسترا حجرة مكتبة الإسكندرية ومشاركة مجموعة أنامل شرقية حفلا في الثامنة مساء الجمعة 25 يونيو علي المسرح المكشوف بالاوبرا .

يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات العربية والعالمية منها حلوة يا بلدي ، غرام في الكرنك ، دعاء ، نسم علينا الهوي، كلمات، رقصة عزيزة، تانجو لاكومبارسيتا، لونجا رياض، يمامة بيضا، بانوراما من أعمال اسمهان وبليغ حمدي وموسيقي أبوعلي .

يذكر أن منال محي الدين نشأت في عائلة فنية وبدأت العزف علي آلة الهارب في سن العاشرة من عمرها وألتحقت بمعهد الكونسرفتواروحصلت علي دوجة البكالوريوس بتقدير امتياز عام ١٩٨٧ ثم حصلت علي منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة بأكاديمية الفنون والموسيقي، عملت كأول عازفة هارب في أوركسترا القاهرة السيمفوني عام ١٩٩١ وقدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها منها انجلترا ، ايطاليا، فرنسا ، اليونان ، النمسا ، الولايات المتحدة ، الأردن والإمارات كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية وصنفت من أفضل عشر عازفات للهارب على مستوى العالم .

اما أوركسترا حجرة مكتبة الإسكندرية تأسس عام ٢٠٠٢ وقدم العديد من العروض الناجحة كما استضاف أشهر العازفين والقادة العالميين و يهدف إلي توثيق وأحياء تراث الموسيقي المصرية الرفيعة.