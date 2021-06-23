كتب امير فتحي في الأربعاء 23 يونيو 2021 05:44 مساءً - احتفل الفنان ” تامر حسني ” يوم أمس الثلاثاء بالعرض الخاص لفيلمه الجديد ” مش أنا ” والذي كان قد انتهى من تصويره منذ فترة طويلة وتأجل عرضه لأكثر من مرة بسبب الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة المصرية لعدم انتشار فيروس كورونا وفترات غلق دور العرض .
وحرص عدد من النجوم على حضور العرض الخاص لفيلم مش أنا ومشاركة تامر حسني فرحته وتهنئته عليه .. إلا أن بطلة العمل الفنانة ” حلا شيحة ” غابت عن الحضور والتي يتردد أنها في اتجاهها لاعتزال الفن مرة أخرى .
ومن النجوم الذين شاركوا تامر حسني العرض الخاص للفيلم زوجته : ” بسمة بوسيل ” و ” علي ربيع ” و ” سامو زين ” و ” حمدي الميرغني ” و ” أوس أوس ” و ” تامر فرج ” والإعلامية ” بسمة وهبة ” .
يذكر أن فيلم مش أنا يشارك في بطولته بجانب الفنان تامر حسني كلا من : ماجد الكدواني وسوسن بدر وحلا شيحة .. الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق .
كانت هذه تفاصيل خبر ” أحد أبطاله ” .. غياب حلا شيحة عن العرض الخاص لفيلم مش أنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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