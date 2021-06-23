وفاة مخرج مصري شهير بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 يونيو 2021 05:44 مساءً - أعلن الشاعر والسيناريست ” أيمن بهجت قمر ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن وفاة المخرج ” أحمد المهدي ” صباح اليوم الأربعاء .

وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية بشكل طارئ تم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات .. فكتب أيمن بهجت قمر في تغريدته : ” البقاء لله في المخرج المحترم أحمد المهدي .. الفاتحة ” .

ومن المقرر أن يشيع جثمان المخرج الراحل بعد صلاة عصر اليوم من مسجد الحصرى بالسادس من أكتوبر .

يذكر ان المخرج أحمد المهدي اشتهر بإخراج الإعلانات وأغاني الفيديو كليب .. كما قدم عدد من الأعمال الدرامية كان أخرها فوازير ” مسلسليكو ” .. وكانت أول تجربة له فى الإخراج السينمائي بعد أن تم ترشيحه لإخراج فيلم ” بحر النجوم ” .

وتعاون أحمد المهدي مع الكثير من الفنانين منهم : أنغام وشيرين عبد الوهاب وهيفاء وهبي وحسين الجسمي وذكرى ووائل كفوري وأمل حجازي وغيرهم .