نور النبوي يكشف لـ"الخليج 365" كواليس "الاختيار 2" ونصائح والده

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم قلة المشاهد التي ظهر فيها بمسلسل "الاختيار 2" (إنتاج 2021) خطف الظهور الأول لنور خالد النبوي الأنظار في شخصية الضابط "أحمد شوشة".

ويؤكد نور لـ"الخليج 365" أن والده النجم الكبير خالد النبوي لا يتدخل بأي صورة من الصور في خطواته الفنية الأولى.



ويقول إنه يعتمد على نفسه كلياً وأجرى أكثر من اختبار تمثيل حتى ابتسم إليه الحظ عندما رشّحه المخرج بيتر ميمي لتجسيد دور "الشهيد أحمد شوشة" في مسلسل "الاختيار 2"، بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، والذي عُرِض في موسم دراما رمضان الماضي وحقق نجاحاً هائلاً.





وعن كواليس استعداده لتجسيد شخصية "شوشة" في المسلسل، يقول نور إنه "ذاكر شخصية أحمد شوشة بشكل دقيق، والتقى والده، والحقيقة أنه ينتمي لعائلة جميلة.. اقترابي من عائلة الشهيد جعلني أتعايش مع الشخصية، وبعد عرض المسلسل والده قال عني كلاماً جميلاً لاقتناعه بي".

وحول ردود الفعل على العمل، يقول نور النبوي: "سعدت بحجم النجاح الذي حققه المسلسل، واعتبر (الاختيار 2) بداية قوية لمشواري الفني، فأنا عاشق للفن ومغرم بالسينما، وأتمنى تقديم أعمال تنال إعجاب واحترام الجمهور".

وبسؤاله عن نصائح والده الفنان خالد النبوي، يوضح: "دائماً يوجّه والدي إليّ النصائح، ويدفعني دفعاً للاعتماد على نفسي، ويشجّعني على ترتيب خطواتي".

وعن مشروعاته الفنية القادمة، يقول نور: "أشارك في مسلسل جديد ضمن مجموعة من الشباب، ولكن لن أكشف عن التفاصيل في الوقت الحالي".