شاكيرا تعود بأغنية منفردة في يوليو القادم وتعمل على ألبوم جديد

"الخليج 365": كشفت المغنية الكولومبية شاكيرا لمجلة Vogue Mexico أن أغنيتها المنفردة الجديدة ستصدر في شهر يوليو المقبل، وقد أنهت للتو تصويرها.

وظهرت المغنية الكولومبية على غلاف المجلة الشهيرة وقد تخلت عن شعرها الأشقر وصبغته باللون البني المائل للحمرة مع خصلات شقراء، مرتدية فستاناً ضيقاً أرجواني اللون يبرز قوامها، وقالت للمجلة "أشعر بإلهام، وبحيوية كبيرة ومتشوقة للعمل جداً". أنا في حالة إندفاع تام ، أعمل على العديد من الأغاني. وبصدد إنهاء عملية المكساج للأغنية التي ستصدر في يوليو."

كما أكدت شاكيرا أن الأغنية المنفردة القادمة ستكون ضمن ألبومها المقبل، على الرغم من أنه من غير المعروف حاليًا ما إذا كانت هذه الأغنية من ألبومها الثامن باللغة الإسبانية أو الخامس بالإنجليزية.

وأوضحت أن "الأغاني ستستمر في الظهور طوال هذا العام والتي ستنتهي في ألبوم أعتقد أنه سيكون متاحًا العام المقبل".

وفي ديسمبر من العام الماضي طرحت شاكيرا مع فرقة The Black Eyed Peas أغنية مصورة بعنوان "Girl Like Me" التي تشيد بالنساء اللاتينيات.