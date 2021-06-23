شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يطرح أغنيته الجديدة مع عنبة وزوكش "الملوك" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح الفنان أحمد سعد، اليوم الأربعاء أغنيته الجديدة "الملوك" ويشارك معه في الاغنية مطربى المهرجانات عنبة والدبل وزوكش، ونشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه على إنستجرم، صورة من أغنيته الجديدة وكتب عليها قائلا:" انا لميت شنطه هدومي ورايح علي التريند أن شاء الله أغنية الملوك الساعة علي اليوتيوب".

يذكر أن أحمد سعد قد شارك كضيف شرف فى مسلسل "موسى"، الذى عرض فى سباق دراما رمضان الماضى، و المسلسل من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

وطرح مؤخرا أحمد سعد، ألبومه الدينى الذى يحمل اسم "رمضان 2021" والذى ضم 6 أدعية دينية تتناول العديد من الموضوعات والتى من بينها فضل الدعاء إلى الله، والتوكل عليه وطلب الهداية، والصبر فى وقت الشدائد والتضرع إليه لتخفيف الذنوب.