شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة لتليفزيون الخليج 365:الأفلام القصيرة أول محطة لتقديم المخرجين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة بسمة، فى لقاء خاص لتلفزيون الخليج 365 مع الزميل على الكشوطى علي هامش حضورها مهرجان الإسماعيلية :" إن الأفلام القصيرة كانت طول عمرها موجودة لكن أهميتها أن بعض الأفكار هتبقى بتطول فيها لو عملتها في فيلم ساعة ونصف أو ساعتين والاختصار أحيانا بيوصل الأفكار بطريقة أبلغ من الرغى الكتير وكمان الأفلام القصيرة أول محطة في تقديم المخرجين الشباب اللى لسه بيبتدوا وبيجربوا من خلال أفلام قصيرة مهمة ومهم الناس تتفرج عليها".

أقيم، أمس الثلاثاء، حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، فى دورته الـ22 والذى بدأ بالسلام الجمهورى. وحضر الحفل كل من اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما نيابة عن الدكتورة إيناس عبد الدايم، الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان، السيناريست محمد الباسوسى رئيس المركز القومى للسينما، اللواء مجدى العنانى السكرتير العام للمحافظة، نيافة الأنبا دانيال لطفى مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية، اللواء وائل حمزة رئيس مجلس ومدينة الإسماعيلية.

وأعلن المهرجان عن فوز فيلم فرصة اخيرة إخراج عمر صدقي بجائزة سمير سيف بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، فيما فاز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي بمسابقة الطلبة فيلم 20 جنيه في الشهر إخراج حسن ابو دومة.