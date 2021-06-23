شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج حسنى صالح يبدأ تصوير مسلسل "حلم" بحى الأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق تصوير مسلسل "حلم" للمخرج حسنى صالح بحى الأسمرات أمس الثلاثاء وهو الديكور الرئيسي للعمل، ويستمر التصوير هناك فترة وبعدها ينتقل فريق العمل إلى منطقة الحسين وخان الخليلى، خاصة وأن العمل يناقش حكايات المصريين ويركز على القيم الإيجابية والهادفة والتى تبنى وتغرز معانى قيم كل أسرة مصرية، وتدور الأحداث فى منطقة خان الخليلي، فى إطار درامى مشوق، كما يدخل للمناطق التراثية مثل الأزهر وغيرها من الأماكن.

مسلسل "حلم" يشارك فى بطولته كل من الفنان محمد رياض، وصابرين ووفاء عامر، والقديرة سميرة عبد العزيز، والفنانة ياسمين جمال، والفنانة نهال عنبر، وأنوشكا، وتم التعاقد مع الشاعر جمال بخيت لكتابة كلمات تترات المسلسل والأغاني الداخلية ومن المقرر أن يشارك وائل الفشني وياسمين علي بالغناء في العمل الجديد.

والعمل يبرز جهود الدولة المصرية تجاه الإنسانية وإنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم فى حى الأسمرات بمراحله المختلفة، ويقدم رؤية مختلفة تماما لهؤلاء السكان وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال الى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة.

وكانت آخر أعمال المخرج حسنى صالح مسلسل "بت القبائل"، بطولة كل من عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع محمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، عمرو درويش، والنجم الصاعد هيثم نجم.