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شكرا لكل من شاهد .. سلمى حايك تحتفل بتصدر فيلمها الجديد شباك التذاكر

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القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة العالمية سلمي حايك فيديو تعبر فيه عن فرحتها بتصدر فيلمها الجديد the Hitman's Wife's Bodyguard، شباك الذاكر الأمريكي، كما شكرت كل من ذهب لمشاهدة الفيلم، حيث قالت في الفيديو الذي بثته من منزلها " شكرا لكل شخص ذهب لمشاهدة الفيلم في السينما.. الفيلم يتصدر ليصبح رقم واحد في عطلة نهاية الأسبوع. شكرا لكم. ولمن لم يري الفيلم بعد..عليك مشاهدته" .

سلمي حايك
سلمي حايك

 

وبدت النجمة العالمية سلمى حايك أنيقة بلا مجهود عندما ظهرت مرتدية بلوزة منقطة في العرض الأول لفيلمها الأخير the Hitman's Wife's Bodyguard، وقامت الممثلة البالغة من العمر 54 عامًا بارتداء بلوزة من الشيفون مع تنورة طويلة ذات ثنيات بيضاء، وكانت تقف أمام الكاميرا في عرض الفيلم بـ Cineworld في Leicester Square.

Stylish: Salma Hayek looked effortlessly chic as she stepped out in a polka dot blouse at the premiere of her latest film, the Hitman's Wife's Bodyguard, at Cineworld on Monday night

Chic: The actress paired the timeless chiffon top with a white pleated maxi skirt as she worked her angles for the camera at the screening in Leicester Square

Flawless: Going full glam for the outing, the actress sported a surtly smokey eye makeup look and accentuated her lips with lashings of lip liner

وأكملت سلمي حايك إطلالاتها بزوج من الكعب الأسود المفتوح، وصممت سلمى خصلات شعرها الكستنائية بأسلوب مستقيم وأنيق، وارتدت الإكسسوارات القليلة لأنها تركت ملابسها تتحدث عن نفسها، وعن مكياجها اختارت مكياج سموكي للعيون وأبرزت شفتيها بلون نود طبيعي ومحدد الشفاه.

وتشارك النجمة العالمية سلمى حايك في تكملة فيلم The Hitman’s Bodyguard الذي طرح عام 2017 ، و حصد 176 مليون دولار في جميع أنحاء العالم،  يشهد فيلم الحركة الكوميدي "The Hitman’s Wife’s Bodyguard"، عودة الحارس الشخصي مايكل بريس، الذي يلعبه رينولدز والقاتل داريوس كينكيد ، الذي يلعبه جاكسون ، في مهمة أخرى تهدد حياتهما ، هذه المرة انضمت إليها زوجة داريوس سونيا، والتي تلعب دورها حايك، كما يشارك في البطولة النجمان أنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.

وفى تصريحات سابقة للنجمة العالمية سلمي حايك، أعربت فيها عن صدمتها من تأجيل طرح فيلمها الجديد The Hitman's Wife's Bodyguard، بسبب تفشى وغلق السينمات فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "تم تأجيل إصدار HWB إلى صيف هذا العام أشعر بالصدمة لأنني لا استطيع الانتظار حتى أراكم جميعا".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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