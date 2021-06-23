شكرا لقرائتكم خبر عن شكرا لكل من شاهد .. سلمى حايك تحتفل بتصدر فيلمها الجديد شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة العالمية سلمي حايك فيديو تعبر فيه عن فرحتها بتصدر فيلمها الجديد the Hitman's Wife's Bodyguard، شباك الذاكر الأمريكي، كما شكرت كل من ذهب لمشاهدة الفيلم، حيث قالت في الفيديو الذي بثته من منزلها " شكرا لكل شخص ذهب لمشاهدة الفيلم في السينما.. الفيلم يتصدر ليصبح رقم واحد في عطلة نهاية الأسبوع. شكرا لكم. ولمن لم يري الفيلم بعد..عليك مشاهدته" .



سلمي حايك

وبدت النجمة العالمية سلمى حايك أنيقة بلا مجهود عندما ظهرت مرتدية بلوزة منقطة في العرض الأول لفيلمها الأخير the Hitman's Wife's Bodyguard، وقامت الممثلة البالغة من العمر 54 عامًا بارتداء بلوزة من الشيفون مع تنورة طويلة ذات ثنيات بيضاء، وكانت تقف أمام الكاميرا في عرض الفيلم بـ Cineworld في Leicester Square.

وأكملت سلمي حايك إطلالاتها بزوج من الكعب الأسود المفتوح، وصممت سلمى خصلات شعرها الكستنائية بأسلوب مستقيم وأنيق، وارتدت الإكسسوارات القليلة لأنها تركت ملابسها تتحدث عن نفسها، وعن مكياجها اختارت مكياج سموكي للعيون وأبرزت شفتيها بلون نود طبيعي ومحدد الشفاه.

وتشارك النجمة العالمية سلمى حايك في تكملة فيلم The Hitman’s Bodyguard الذي طرح عام 2017 ، و حصد 176 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، يشهد فيلم الحركة الكوميدي "The Hitman’s Wife’s Bodyguard"، عودة الحارس الشخصي مايكل بريس، الذي يلعبه رينولدز والقاتل داريوس كينكيد ، الذي يلعبه جاكسون ، في مهمة أخرى تهدد حياتهما ، هذه المرة انضمت إليها زوجة داريوس سونيا، والتي تلعب دورها حايك، كما يشارك في البطولة النجمان أنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.

وفى تصريحات سابقة للنجمة العالمية سلمي حايك، أعربت فيها عن صدمتها من تأجيل طرح فيلمها الجديد The Hitman's Wife's Bodyguard، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد وغلق السينمات فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "تم تأجيل إصدار HWB إلى صيف هذا العام أشعر بالصدمة لأنني لا استطيع الانتظار حتى أراكم جميعا".