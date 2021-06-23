شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أيام قرطاج المسرحية يعلن عن موعد وشروط دورته الـ 22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان أيام قرطاج المسرحية برئاسة الفنانة التونسية نصاف بن حفصية عن فتح باب الترشح للمشاركة فى دورته الـ 22، والتى تقرر انعقادها فى الفترة من 4 إلى 12 ديسمبر عام 2021 ومن أهم شروط المشاركة في دورته المقبلة أن يكون العمل المترشح قد تمّ إنتاجه بداية من شهر أكتوبر 2019 ، وأن تقدم السيرة الذاتية للمؤلف والمخرج والممثلين والتقنيين مرفقة بصورهم وغيرها من الشروط التي وضعها المهرجان علي صفحته الرسمية ، كما تقرر أن يكون يوم 7 سبتمبر آخرموعد لقبول الترشيحات .



الفنانة التونسية نصاف بن حفصية

أيام قرطاج المسرحية مهرجان دولي يخصص مسابقة رسمية للعروض الوطنية والعربية والإفريقية وينفتح على التجارب المسرحية من دول الجنوب والعالم ، وخلال الدورة الأخيرة للمهرجان كرم خلالها المخرج المصري المسرحي الكبير سمير العصفوري وحصدت مصر الجائزة الكبري كافضل عرض مسرحي بمسرحية " الطوق والأسورة " للمخرج ناصر عبد المنعم وحصدت تونس جائزة أفضل ممثلة.

يذكر أن الفنانة نصاف بن حفصية تدير مهرجان أيام قرطاج المسرحية هذا العام وهي خريجة المعهد العالي للفنون الدرامية بتونس وحاصلة على الأستاذية في المسرح عام 1995 ماجستيرعلوم ثقافية إختصاص مسرح وفنون العرض 2006 ومن أبرز أعمالها إضحك للدنيا إخراج عبد الرزاق الحمامي ، وشرع الحب إخراج حمادي عرافة وإخوة وزمان إخراج حمادي عرافة وعطر الغضب إخراج حبيب المسلماني وحسابات وعقابات إخراج حبيب المسلماني وعودة المنيار إخراج حبيب المسلماني والليالي البيض إخراج الحبيب المسلماني وصيد الريم إخراج علي منصور وعبد القادر الجربي