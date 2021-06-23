شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة: أحببت فكرة تمرد الأنثى على الرجل فى فيلم "بره الصندوق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة بسمة، فى لقاء خاص لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل على الكشوطى عن تفاصيل حضورها لمهرجان الإسماعيلية الدولى، حيث قالت فى تصريحاتها :"أنا للأسف أول مرة أحضر مهرجان الإسماعيلية، ووالدتى حرصت عدة مرات على حضور المهرجان لأن فى أحد أقسامه يتحدث عن أفلام المرأة ولكنى حضرت مهرجان السنة دى و بشكر كل القائمين على المهرجان".

وأضافت بسمة فى حديثها قائلة: "أعجبت بفيلم بره الصندوق لأنه ناقش كذا فكرة، منها السيطرة الأبوية والسيطرة فى العمل وفكرة هيمنة الرجل على الأنثى وكيف تمردت".

أقيم، أمس الثلاثاء، حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، فى دورته الـ22 والذى بدأ بالسلام الجمهورى. وحضر الحفل كل من اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما نيابة عن الدكتورة إيناس عبد الدايم، الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان، السيناريست محمد الباسوسى رئيس المركز القومى للسينما، اللواء مجدى العنانى السكرتير العام للمحافظة، نيافة الأنبا دانيال لطفى مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية، اللواء وائل حمزة رئيس مجلس ومدينة الإسماعيلية.

وأعلن المهرجان عن فوز فيلم فرصة اخيرة إخراج عمر صدقي بجائزة سمير سيف بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، فيما فاز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي بمسابقة الطلبة فيلم 20 جنيه في الشهر إخراج حسن ابو دومة.