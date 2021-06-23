بالفيديو| كريم فهمي يزور مركز مجدي يعقوب في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

خلال تصوير فيلمه الجديد "جارة القمر" في محافظة أسوان، زار الفنان كريم فهمي، مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان، للتعرف على أنشطة المركز وجهوده في علاج مرضى القلب.

واستمع "فهمي" خلال جولته لشرح حول هدف إنشاء المركز والمراحل التي مر بها، والتوسعات التي أجريت لاستيعاب أكبر عدد من المرضى، بالإضافة إلى خطوات استقبال المرضى واستخدام أحدث التقنيات الحديثة في علاجهم، كما التقط صورا تذكارية مع الأطفال وذويهم لإسعادهم ومساندة أسرهم.

وأشاد الفنان كريم فهمي، بمستوى التجهيزات الحديثة الموجودة بمركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان والتي تضاهي المستشفيات العالمية واهتمام المركز بتقديم أفضل رعاية لعلاج المرضى من مختلف الأعمار والمحافظات، ودعا "فهمي" لزيارة المركز وتفقد المجهود الضخم الذي تبذله الأطقم الطبية في علاج المرضى على أعلى مستوى من الرعاية.

وقال الفنان كريم فهمي، في فيديو عقب زيارته مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان: "فخور بمستوى الرعاية والتجهيزات الطبية بمركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان، والذي يعالج أطفال وكبار السن من أمراض القلب على أعلى مستوى من الرعاية الصحية والاهتمام بشكل يضاهي المستشفيات العالمية".

ودعا "فهمي" إلى التبرع لبناء مركز مجدي يعقوب العالمى بالقاهرة لتقديم خدمة بنفس المستوى الطبي العالمي لخدمة المزيد من المرضى، مناشدًا المواطنين بزيارة مركز القلب في أسوان للتعرف على حجم الجهود المبذولة لتقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية لزيادة ثقتهم في استخدام تبرعاتهم في علاج المزيد من المرضى وفقًا لأحدث التقنيات العالمية.