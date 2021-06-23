صورة| علي ربيع يحضر العرض الخاص لفيلم "مش أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حضر الفنان علي ربيع العرض الخاص لفيلم "مش أنا" بطولة الفنان تامر حسني.

ونشر "ربيع" صورة تجمعه بتامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق : "من العرض الخاص لفيلم (مش أنا ) بصراحة اتبسط قوي قوي من الفيلم وتامر حسني متألق كالعادة، بس الفيلم ده مختلف لأن الدور والشخصية اللي عاملها صعبة جدا ميعملهاش غير ممثل جامد قوي، مبروك يا فولاذي".

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبد الرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، شيرين.

الفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق ومدير تصوير مارك عوني، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني شقيق تامر، بالاشتراك مع شركة "سينرجي".