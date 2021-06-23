حسين الجسمي ينعى المخرج أحمد المهدي: "وداعا شريك النجاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى المطرب الإماراتي حسين الجسمي، المخرج أحمد المهدي، الذي رحل اليوم بعد صراع مع المرض.

ونشر "الجسمي" صورة الراحل أحمد المهدي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق : "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا شريك الحياة".

وكشف المنتج صفي الدين محمود عن وفاة المخرج أحمد المهدي صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

وقال "صفي" في تصريح خاص لموقع "الخليج 365": "المخرج أحمد المهدي قضى فترة بالمستشفى ، قبل وفاته صباح اليوم".

المخرج الراحل قام بإخراج عدة أعمال، منها "مسلسليكو" فوازير للفنان محمد هنيدى عام 2013، و"بحر النجوم" عام 2008 الذي شارك فيه هيفاء وهبي، ووائل كفوري، وكارول سماحة، و رويدا المحروقى وأحمد الشريف، ومسلسلات "عروس البحر" عام 2012، ومسلسل "الجراج" عام 2006.