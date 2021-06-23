نبيلة عبيد عن محمد رمضان :"ممثل هايل وبيعجبني شغله وأفكاره"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة نبيلة عبيد على لقائها بالفنان محمد رمضان في دولة الإمارات العربية.

ونشرت "عبيد" صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت : "مع النجم الجميل محمد رمضان في دبي، لقاء فيه كثير من الأحترام واللياقة والحاجات الجميلة، يارب الخير دايما للجميع".

وأشادت نبيلة عبيد بأعمال وأفكار الفنان محمد رمضان، قائلة :"محمد رمضان ممثل هايل، بيعجبني شغله وأفكاره وبتابع دايمًا أعماله الفنية".

وكان محمد رمضان نشر صورًا تجمعه بالفنانة نبيلة عبيد خلال تواجدهما في دولة الإمارات، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "رمضان" في إحدى الصور وهو يُقبل يد الفنانة نبيلة عبيد، وعلق "رمضان" على الصورة :"أجمل صدفة مع نجمتي المفضلة نبيلة عبيد في دبي".

وأعلنت الفنانة نبيلة عبيد، اليوم منحها الإقامة الذهبية من دولة الإمارات.