وفاة المخرج أحمد المهدي بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف المنتج صفي الدين محمود عن وفاة المخرج أحمد المهدي صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

صفي في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال: "المخرج أحمد المهدي قضى فترة بالمستشفى ، قبل وفاته صباح اليوم"

بينما قال الفنان حسام داغر، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "البقاء لله ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة صديقي المخرج الجميل أحمد المهدي.. الفاتحة على روحه”.

المخرج الراحل قام بإخراج عدة أعمال، منها "مسلسليكو" فوازير للفنان محمد هنيدى عام 2013، و"بحر النجوم" عام 2008 الذي شارك فيه هيفاء وهبي، ووائل كفوري، وكارول سماحة، و رويدا المحروقى وأحمد الشريف، ومسلسلات "عروس البحر" عام 2012، ومسلسل "الجراج" عام 2006.

بدأ المهدي مشواره الفني عام 1997، وأخرج عدد من الأغانى المصورة لعدد من الفنانين أبرزهم: أنغام، شيرين عبدالوهاب، وائل كفورى، حسين الجسمي، أيمن الأعتر، ذكرى، أمل حجازي.