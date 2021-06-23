تكريم السيناريست يوسف معاطي في "الإسكندرية السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد أمير أباظة، تكريم السيناريست يوسف معاطي في الدورة 37 المقرر انعقادها في الفترة من 25 سبتمبر حتى الأول من أكتوبر المقبل عن تاريخه الفني.

ومن المقرر أن تقدم الكاتبة الصحفية چيهان الغرباوي كتاب عن أهم محطاته الفنية وإبراز أعماله السينمائية والتلفزيونية، وسيتم توزيعه أثناء الدورة.

يشار إلى أن السيناريست يوسف معاطي، بدأ مسيرته الفنية بإخراج مسرحيات أثناء دراسته بالجامعة، ولعبت الصدفة دورها معه عندما قابل شقيق الفنان الراحل جورج سيدهم، والذي كان سبق أن إلتقاه في الجامعة، وطلب منه إخراج مسرحية، وبالفعل كتب معاطي أفكارًا لمسرحيات، وعرضها سيدهم على الفنانة نيللي التي كانت مرشحة لتمثيل الدور، فاختارت فكرة معاطي ليطلب منه سيدهم كتابتها وإسناد إخراجها للمخرج سمير سيف.

كما كانت أولى مسرحياته "حب في التخشيبة" بطولة دلال عبد العزيز، لينطلق بعدها ويؤلف مسرحيات "الجميلة والوحشين، وبهلول فى اسطنبول، بودى جارد" حتى تعرف على عادل إمام ليشكلا ثنائي ويتعاونا في العديد من الأفلام منها "الواد محروس بتاع الوزير، بوبوس، السفارة في العمارة، التجربة الدنماركية"، وبالنسبة للدراما التلفزيونية فمن أعماله "العراف، سكة الهلالي، عباس الأبيض فى اليوم الأسود".