إيمان العاصي توجه رسالة مؤثرة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة إيمان العاصي رسالة مؤثرة لوالدها، الذي رحل في 16 يونيو الجاري.

ونشرت إيمان صورة والدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت : "صباح الخير ياروح قلبي عدى أسبوع يابابا، أسبوع وكنت متخيلة إنك بعده هترجع معايا البيت، غفلتني يا بابا".

وأعلن الفنان أحمد طلعت وفاة والد الفنانة إيمان العاصي عبر حسابه الرسمي على موقع" فيسبوك".

وكتب طلعت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. والد إيمان العاصي في ذمة الله.. ربنا يرحمه ويغفر له".

من ناحية أخرى تشارك إيمان العاصي في فيلم "فارس" بطولة النجوم: حسين فهمي، أحمد زاهر، صلاح عبدالله، ملك أحمد زاهر، وعدد من الفنانين، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج أيمن يوسف.