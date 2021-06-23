فيديو| في ذكرى عاطف الطيب.. هل قررت شريهان الاعتزال بسبب آخر أفلامه "جبر الخواطر"؟‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في 22 يونيو عام 1995، دخل المخرج عاطف الطيب غرفة العمليات ليجري جراحة تغيير صمامات القلب، وترك مجبرا في غرفة المونتاج فيلمه "جبر الخواطر".

وفي صباح اليوم التالي، رحل "الطيب" عن عالمنا، وأصبح الفيلم مثل الابن الينتيم، على حد وصف بطلته الفنانة شريهان، التي حاصرتها الاتهامات بسبب العمل.

الفنانة شريهان خلال ظهورها مع الإعلامية أميرة عبد العظيم في برنامج "ليلتي"، تحدثت عن المخرج الراحل عاطف الطيب، وقالت، "رحيل عاطف خسارة كبيرة للوسط الفني كله.. كان لديه خطة لخمس سنوات قادمة للسينما".

وعن الاتهامات التي طاردتها بسبب آخر أفلامه "جبر الخواطر"، ومنها التدخل في عمل المونتير أحمد متولي "الذي تولى استكمال مراحل العمل"، والقيام بإجراء مراحل المونتاج، قالت شريهان: "الأستاذ عاطف- رحمه الله- رحل بعد الانتهاء من تصوير الفيلم، وأجرى أول مراحل المونتاج بنفسه، وبعد رحيله كان الفيلم مثل الابن اليتيم ، والسبب في حضوري مونتاج العمل مع المونتير أحمد متولي، إني كنت أحاول المساعدة بهدف الوصول معه إلى ما كان المخرج الراحل يريد تقديمه، مثل الموسيقى التي أراد وضعها، والأسلوب الذي سعى لتقديم فكرة الفيلم به، وذلك بحكم أني في تلك الفترة قريبة منه، وبعد ذلك فوجئت بما قيل عن أنني قمت بعمل المونتاج، والتدخل في عمل المخرج، وانا عمري في حياتي ما تطفلت على مخرج".

شريهان علقت على ما قيل عن قرارها الاعتزال بعد الفيلم، وقالت "محصلش خالص".

فيلم "جبر الخواطر" عرض في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي عام 1998، بعد 3 سنوات من رحيل المخرج عاطف الطيب، وشارك في بطولته أشرف عبد الباقي، علاء ولي الدين، حسن مصطفى، فريدة سيف النصر، سناء يونس، إنعام سالوسة، عائشة الكيلاني، طارق لطفي.