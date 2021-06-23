أمريكية تتحول فجأة إلى مليارديرة!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تفاجأت سيدة أمريكية بعدما قررت سحب 20 دولارا من رصيدها البنكي بأن حسابها يحتوي على رصيد هائل يصل إلى نحو مليار دولار. السيدة الأمريكية هي جوليا يونكوسكي، من ولاية فلوريدا، التي قامت بطلب التحقق من كمية النقود الموجودة على حسابها، وكانت المفاجأة بوجود مبلغ وصل إلى 999985855.94 دولار، بحسب قناة WFLA-TV الأمريكية.

وقالت يونكوسكي: “يا إلهي، لقد شعرت بالهلع، أعلم أن غالبية الناس سيعتقدون أنّهم فازوا بجائزة اليانصيب، لكنني شعرت بالرعب”.

تابعت قائلة: “قرأت قصصا لأشخاص أخذوا الاموال أو سحبوا منها ليضطروا لاحقا لتسديد هذه المبالغ، الأمر يثير رعبي بسبب التهديدات السيبرانية”.

هذا وتبذل السيدة الأمريكية قصارى جهدها لمحاولة الاتصال بالبنك لتصحيح الأمور، إلا أنها كل مرة تعجز عن التواصل بسبب نظام الرد الآلي في البنك، وذلك بحسب “سبوتنيك”.