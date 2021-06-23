عناق جاستن بيبر وزوجة ماكرون يثير ضجة على مواقع التواصل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 23 - يونيو - 2021 2:39 مساءً

أثار عناق الفنان جاستن بيبر للسيدة الفرنسية الاولى بريجيت ماكرون، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك بيبر البالغ من العمر 27 عاما، صورته التي جمعته مع زوجته هيلي بالرئيس ماكرون وزوجته بريجيت في قصر الإيليزيه الرئاسي، عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” مع 179 مليون متابع.

ورصدت كاميرا المصور الرسمي للرئيس الفرنسي، سوازيغ دي لا مويسونيير، لحظة خاصة ومفاجئة أثناء استقبال ماكرون وبريجيت لجاستن بيبر وزوجته، وكيف عانق بيبر زوجة الرئيس بطريقة أدهشت الملايين من المتابعين وجعلتهم يتساءلون عن طبيعة العلاقة بين بيبر والرئيس الفرنسي وزوجته.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استقبال مثل هذه المشاهير، ففي يوليو/ تموز 2017، تم استقبال المغنية ريهانا وناقشا خلال اللقاء تمويل الشراكة العالمية للتعليم.

وفي يونيو من نفس العام، كان أرنولد شوارزنيغر في القصر الرئاسي بصفته من دعاة حماية البيئة. كما حضرت إيما واتسون في فبراير/ شباط 2019 للقصر الرئاسي لمناقشة قضية المساواة بين المرأة والرجل.

وخلال مهرجان الموسيقى عام 2019، ظهر إلتون جون إلى جانب ماكرون في باحة قصر الإليزيه ليطلق نداءًا للدعم الدولي لزيادة الأموال لمكافحة مرض الإيدز.