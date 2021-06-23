شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج أحمد المهدى وتشييع جثمانه من مسجد الحصرى بعد صلاة العصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا المخرج أحمد المهدى، منذ قليل، ومن المقرر أن يشيع جثمانه بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء من مسجد الحصرى بالسادس من أكتوبر.

أحمد المهدى مخرج مصرى مواليد القاهرة، حاصل على شهادة فى الإخراج السينمائى، بدأ مشواره الفنى عام 1997، شارك كمخرج فى العديد من الأعمال والأغاني المصورة، وقدم أول تجربة له فى الإخراج السينمائي بعد أن تم ترشيحه لإخراج فيلم "بحر النجوم" الذى يقوم ببطولته خمسة مطربين هم: هيفاء وهبى ووائل كافورى وكارول سماحة ورويدا المحروقى وأحمد الشريف وعدد من الوجوه الجديدة.

وقدم العديد من الكليبات منها كليب أنغام "نص الدنيا"، وهو من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع حسن الشافعى.