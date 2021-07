شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس كيدج يتعاقد على Butcher’s Crossing.. والفيلم فى Cannes Market والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النجم العالمي نيكولاس كيدج على دور البطولة في فيلم Butcher’s Crossing ، وهو مغامرة مقتبسة من رواية جون ويليامز الأصلية لعام 1960 حول الحدود الوعرة للغرب الأمريكي، ومن المقرر اخراج الفيلم بواسطة المخرج ابي بولسكي.

ومن المقرر أن يكون الفيلم من انتاج مجموعة ألتيتيود Altitude ، والتي تنتج وتمول، ولديها حقوق التوزيع البريطانية والأيرلندية وستتولى أيضًا البيع الدولي في سوق كان Cannes Market الذي بدأ اليوم، حيث يبدأ السوق قبل فعاليات المهرجان المقرر إقامته الشهر المقبل.



نيكولاس كيدج

ويبدأ نيكولاس كيدج التصوير في أكتوبر في الولايات المتحدة، و Butcher’s Crossing تأليف بولسكي وليام، وتدورأحداثه حول شاب ترك الدراسة في جامعة هارفارد وذهب ليبحث عن مصيره في الغرب من خلال ربط مصيره بفريق من صيادي الجاموس بقيادة ميلر (كيدج)، ويشرعون في رحلة مروعة مليئة بالمخاطر، وأحداث الفيلم تدور في سبعينيات القرن التاسع عشر.

وكان قد أطلق مهرجان كان السينمائي الدولي قسمًا جديدًا قائمًا بذاته يركز على تغير المناخ، ويضم دراما مكتوبة وستة أفلام وثائقية تركز على القضايا البيئية.

سيكون العرض الأول لفيلم لويس جاريل The Crusade، وهو دراما عن الأطفال الذين يجتمعون لحماية الكوكب، في القسم الجديد. يلعب لويس جاريل أيضًا دور البطولة في الفيلم، إلى جانب ليتيسيا كاستا وجوسيف انجيل.

كما يعرض فيلم "فوق الماء" والذي يبحث في تأثير الاحتباس الحراري علي النيجر، وهي واحدة من البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الأكثر تضررًا من الجفاف.

ويعرض أيضًا Invisible Demons لـ راهول جاين ، والذي يبحث في التلوث في نيودلهي، والجسيمات الدقيقة غير المرئية في الهواء والتي لها عواقب مدمرة على صحة السكان المحليين.

وفيلم I Am So Sorry من لـ تشاو ليانج الصيني ، الذي ينظر في المخاطر الطاقة النووية، وفيلم "Animal" للمخرج الفرنسي سيريل ديون، والذي يركز على انهيار التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم .